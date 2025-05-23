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Водитель перевернувшегося под Псковом минивэна убежал с места ДТП

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с перевернувшимся автомобилем в деревне Большая Гоголевка Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Псковскому району, ДТП произошло 4 июня в 21.35 на 4-м километре дороги Корытово - Пристань.

Неустановленный водитель Mitsubishi Dion на прямом участке дороги не справился с управлением, минивэн съехал с дороги и опрокинулся. Водитель с места ДТП скрылся.

Личность водителя устанавливается. Ведется проверка по факту происшествия.