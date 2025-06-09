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В Пскове могут завести уголовное дело на 21-летнюю девушку за повторное пьяное вождение авто

В Пскове могут завести уголовное дело на 21-летнюю девушку за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, 10 июня в 15.20 в Пскове произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Народной у дома №57.

Водитель ВАЗ 21124, женщина 2004 года рождения, совершила на препятствие - бордюрный камень и световую опору. Пострадавших нет. Водитель отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

Составлен протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). В сентябре 2024 года водитель была лишена права управления по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

В действиях водителя усматривается признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Материал по данному происшествию передан дознавателю.

Водительский стаж женщины – 3 года.