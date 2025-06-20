АвтоМир / Происшествия / ДТП

До 3 человек увеличилось количество пострадавших в автобусе во время экстренного торможения в Пскове

До 3 человек увеличилось количество пострадавших пассажиров автобуса во время экстренного торможения на Ольгинском мосту в Пскове 20 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, вечером того же дня в полицию поступило сообщение из медицинского учреждения.

За медицинской помощью обратилась женщина 1977 года. Выявлена черепно-мозговая, пострадавшая госпитализирована в областную больницу. Также женщина 1971 года рождения обратилась с ушибом скуловой области слева. После осмотра отпущена.

Как сообщалось ранее, пассажирка получила травмы при падении в автобусе МАЗ в Пскове 20 июня в 8.46 у дома №2 по Рижскому проспекту (на Ольгинском мосту). У пострадавшей 1961 года рождения, предварительно, были выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб тазобедренного сустава. Не госпитализирована.

Таким образом, всего в ДТП пострадали три человека. По факту происшествия ведется административное расследование.