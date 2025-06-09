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Пассажирка получила травмы при падении в автобусе на Ольгинском мосту в Пскове

Пассажирка получила травмы при падении в автобусе на Ольгинском мосту в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 20 июня в 8.46 у дома №2 по Рижскому проспекту.

Скриншот с видеорегистратора: сотрудники ДПС работают на месте происшествия около 10.00

По предварительной информации, в автобусе МАЗ под управлением мужчины 1961 года рождения упала женщина. У пострадавшей, предварительно, выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб тазобедренного сустава. Не госпитализирована.

По факту ДТП ведется административное расследование.

Добавим, по информации от пассажиров, автобус доехал до остановки «Детский парк», где женщине в салоне стало плохо.