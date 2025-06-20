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На КАД пожилой псковский водитель стал пешеходом и погиб под колесами чужого автомобиля

Несовместимые с жизнью травмы получил водитель грузовика из Псковской области, который вынужденно стал пешеходом на петербургской кольцевой автодороге.

Смертельная авария случилась на 54-м километре внутреннего кольца КАД. 33-летний петербуржец на SX4» сбил мужчину, который вышел из грузового «Вольво» с прицепом. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что причиной остановки грузовика стало другое дорожно-транспортное происшествие.

По информации «Фонтанки», погиб 61-летний житель Псковской области. Он был в жилете со светоотражающими элементами. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.