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Петербуржец спровоцировал ДТП с пострадавшим под Псковом

Петербуржец спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим на 8-м километре дороги Северный обход в Пскове 27 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Псков. За рулем» / Telegram

ДТП случилось в 17.15. Водитель авто Renault Duster, петербуржец 1951 года рождения, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с Nissan под управлением женщины 1977 года рождения. После чего Nissan столкнулся с КамАЗом под управлением мужчины 1975 года рождения.

В результате ДТП водитель Nissan получила ушибы. Проводится проверка.