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Водитель Chery устроил ДТП на встречной полосе на трассе Петербург – Псков

Один человек пострадал при столкновении двух автомобилей на трассе Петербург – Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, это произошло 2 июля в 21.30 на 278-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель (Псковский район).

Мужчина 1984 года рождения на автомашине Chery QQ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении транспортным средством Great Wall под управлением водителя 1996 года рождения.

Водитель Chery госпитализирован центром медицины катастроф. По предварительной информации, у него выявлена ушибленная резаная теменной области.

Других пострадавших нет.

Находился ли водитель Chery в опьянении, пока неизвестно. Это и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.