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В Пскове водитель Opel «загнал» на газон Ford. ФОТО

В Пскове водитель Opel «загнал» на газон Ford. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло 9 июля в 17.30 у дома №10 по улице Шестака.

Мужчина 1963 года рождения на автомашине Opel Astra при проезде нерегулируемого перекрестка с второстепенной дороги не предоставил преимущество автомашине Ford Focus под управлением водителя 2005 года рождения.

Пострадавших нет. Водитель Opel сообщил, что двигался в сторону улицы Маргелова, при повороте не заметил Ford, двигавшийся со стороны Рижского проспекта.

Мужчина из Opel Astra привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ, (Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков). Оштрафован на 1000 рублей.