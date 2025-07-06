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Три человека пострадали из-за пьяного водителя в Опочке

Три человека пострадали из-за пьяного водителя в Опочке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе У№МВД России по Псковской области, это произошло 19 июля в 21.23 на улице Гагарина, 77.

По предварительной информации, водитель автомобиля Dodge, мужчина 1977 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не уступил дорогу, совершил столкновение с автомобилем Audi, под управлением мужчины 2001 года рождения, который двигался по главной дороге.

Пострадали три человека. Пассажирка Audi 1998 года рождения госпитализирована. Не госпитализированы водители Audi и Dodge.