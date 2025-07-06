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В результате ДТП пострадала женщина в Куньинском районе Псковской области

Женщина 1994 года рождения пострадала в ДТП, сообщили Псковской Ленте Новостей в районном отделении Госавтоинспекции.

Фотографии: МО МВД России «Великолукский» Псковской области (Великолукский и Куньинский районы)

22 июля в 15:30 на участке 444 км М-9 «Балтия» Куньинского района водитель ТС Форд Фокус при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу ТС Фольксваген Гольф под управлением водителя, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП получил телесные повреждения пассажир ТС Форд, женщина. Сотрудники районного отделения Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными, не садиться за руль в утомлëнном состоянии.