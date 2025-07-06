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Водитель спортивного лифтбека травмировал женщину в «Логане» на Индустриальной

Водитель спортивного лифтбека травмировал женщину в «Рено Логане». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июля в 17.30 на перекрестке улиц Индустриальной и Новаторов, у дома 11 по Индустриальной.

Мужчина 1986 года рождения, управляя автомашиной KIA Stinger, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил Renault Logan под управлением женщины 1988 года рождения.

Пострадала водитель «Рено». Ее доставили в областную больницу, выявлено сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки. После осмотра отпущена.

Водителю KIA назначено химико-токсикологическое исследование.