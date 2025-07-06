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После движения по тротуару и ДТП в Пскове на водителя электросамоката могут завести уголовное дело

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Стали известны подробности нескольких происшествий с участием средств индивидуальной мобильности в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 25 июля в 09.00 на улице Советской у дома 42 женщина 1984 года рождения за рулем автомашина Huyndai Solaris при повороте налево вне перекрёстка не уступила дорогу 18-летнему водителю самоката Kuga (2007 года рождения).

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Пострадавших нет, оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

Фото предоставлено отделом Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову

В тот же день в 18.05 произошло столкновение у дома 77-б по улице Юбилейной. Мужчина 1992 года рождения, управляя электросамокатом, двигался по тротуару и совершил столкновение с автомашиной Toyota Runner под управлением мужчины 1974 года рождения.

Фото предоставлено отделом Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову

Пострадал водитель электросамоката, доставлен в областную больницу. По предварительной информация, у него выявлена рваная проникающая рана полости правого коленного сустава.

Водитель автомашины трезвый.

Водитель самоката привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ за движение по тротуару, штраф составил 2000 рублей. Также составлен протокол по части 1 статьи 12.7 за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Для его транспортного средства (электромопед) нужна категория М. Также транспортное средство не имело государственного регистрационного знака. Мужчина оштрафован на 1500 рублей по статье 12.6 КоАП РФ – он передвигался без мотошлема.

Водитель самоката отказался от медицинского освидетельствования. В апреле он уже привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования. Таким образом, в действиях мужчины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Также 23 июля в 10.45 у дома №26-г по улице Труда мужчина 1959 года рождения, управляя Skoda при проезде нерегулируемого перекрестка с второстепенного направления, не уступил дорогу СИМ под управлением мужчины 1961 года рождения, который двигался по главной дороге. На следующий день, 24 июля в полицию поступило сообщение об обращении за медицинской помощью водителя СИМ. Он пришел в травмпункт с ушибом грудной клетки, ссадинами и гематомами туловища.