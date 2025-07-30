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Врезавшийся в здание в Пскове 79-летний водитель Kia получил переломы ног

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с наездом на здание БКЗ Псковской областной филармонии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 августа в 14.40 на улице Некрасова, 24.

Мужчина 1945 года рождения, управляя автомашиной Kia Soul, совершил наезд на стоящую Lada Vesta в присутствие водителя - мужчины 1969 года рождения. Далее он наехал на бордюрный камень и на фасад здания.

По предварительной информации, у 79-летнего водителя выявлен перелом обеих лодыжек, краевой переломи левого надколенника. Доставлен в медучреждение. Информация о травмах уточняется. Произведен забор крови.

Водитель Lada в объяснении сообщил, что его автомобиль был припаркован у дома №13 по Некрасова. Kia ударила Lada в задний бампер, затем водитель Kia хотел выйти из салона, но вместо этого нажал на педаль газа. Объяснений водителя Kia пока нет, так как он госпитализирован.

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