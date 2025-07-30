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Пассажиры ставшего участником смертельного ДТП в Островском районе автобуса не пострадали

Пассажиры ставшего участником смертельного дорожно-транспортного происшествия в Островском районе автобуса не пострадали, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 6 августа около 01:10 на 336 км километре автомобильной дороги Санкт-Петербург- Невель в Островском районе водитель автомобиля Hyundai i30, мужчина 1978 года рождения, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом.

В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля (мужчина 1990 года рождения и женщина 1986 года рождения) скончались на месте ДТП. В автобусе никто не пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.