Шпиц погиб вместе с тремя людьми в ДТП в Острове

Шпиц погиб вместе с тремя людьми в дорожно-транспортном происшествии в городе Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, собака находилась в «Хендае».

Фото: УМВД России по Псковской области

По официальной информации, 6 августа в 00.55 в Островском районе на 336-м километре дороги Санкт-Петербург - Невель мужчина 1978 года рождения, управляя машиной Hyundai, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с встречно движущимся автобусом под управлением мужчины 1982 года рождения. Автобус перезвозил группу туристов.

Погибли пассажиры легковой автомашины - мужчина 1990 года рождения и женщина 1986 года рождения, водитель.

По неофициальной версии, водитель мог уснуть за рулем.