Женщина погибла при наезде Cadillak на дерево в Красногородском районе

Женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Красногородском районе 11 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 17:30 на 22-м км автодороги Красногородск - Мозули водитель автомобиля Cadillak, мужчина 1970 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.

В результате ДТП пассажир, женщина 1973 года рождения, погибла на месте.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.