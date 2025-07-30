Женщина погибла при наезде Cadillak на дерево в Красногородском районе

Женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Красногородском районе 11 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, около 17:30 на 22-м км автодороги Красногородск - Мозули водитель автомобиля Cadillak, мужчина 1970 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в дерево.
В результате ДТП пассажир, женщина 1973 года рождения, погибла на месте.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.