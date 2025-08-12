АвтоМир / Происшествия / ДТП

Первое после обновления разметки ДТП произошло на «кольце» улицы Инженерной в Пскове

Столкновение двух автомобилей произошло в Пскове на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент происшествия 13 августа в 16.17.

Два автомобиля столкнулись у съезда в сторону путепровода. Один из участников намеревался покинуть перекресток из внутренней полосы.

Напомним, 6 августа глава Пскова Борис Елкин сообщил, что ремонт на круговом перекрёстке улиц Инженерной-Индустриальной завершён почти на месяц раньше срока. Благодаря уменьшению внутреннего диаметра кольца удалось увеличить ширину проезжей части. Перекрёсток также получил свежий слой асфальта и обновлённую дорожную разметку, которая предполагает выезд исключительно с крайней правой полосы.