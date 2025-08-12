АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Газели» сбил велосипедиста на улице Яна Райниса в Пскове

Водитель «Газели» сбил велосипедиста на улице Яна Райниса в Пскове 19 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 14:52 у дома №50.

По предварительной информации, водитель «Газели», мужчина 1974 года рождения, при движении в прямом направлении совершил наезд на велосипедиста, мужчину 1964 года рождения, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП велосипедист пострадал и был госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.