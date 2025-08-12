АвтоМир / Происшествия / ДТП

Насмерть сбившему пешехода на улице Коммунальной псковичу вынесли приговор

Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя BMW-318 из Пскова, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

В августе 2023 года мужчина ночью ехал со скоростью около 142,72 км/ч по улице Коммунальной в Пскове при разрешенной на этом участке дороги скорости 40 км/ч и совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. После въехал в опору освещения и торговый павильон. В результате полученных травм пешеход скончался в медицинском учреждении, а пассажиру причинён тяжкий вред здоровью.

Подсудимый частично признал вину в совершённом преступлении.

С учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих, суд приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.