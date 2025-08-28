АвтоМир / Происшествия / ДТП

Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО

Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 27 августа в 19.50 на 289 км 580 м дороги Санкт-Петербург – Невель.

Водитель Nissan X-Trail, мужчина 1975 года рождения, совершил наезд на внезапно вышедшего на дорогу лося.

За медицинской помощью обратился водитель и трое пассажиров: девушка 1999 года рождения, девочка 2014 года рождения, мальчик 2011 года рождения.

Выявлены ушибы и другие телесные повреждения. Все отпущены домой.

В машине находились жители Санкт-Петербурга.

Наезд на лося произошел в зоне действия дорожного знака «Дикие животные».