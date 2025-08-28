АвтоМир / Происшествия / ДТП

Неосторожное перестроение женщины на Ford привело «Ладу» в столб на Крестовском шоссе

Неосторожное перестроение женщины на Ford привело «Ладу» в столб на Крестовском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 августа в 16.45 у дома №41 на Крестовском шоссе.

Женщина 1965 года рождения на автомашине Ford совершила столкновение с Lada Vesta под управлением мужчины 1963 года рождения, которая по инерции наезд на опору знака и металлическую опору.

Водитель Ford выполняла перестроение и не уступила дорогу.

Она привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ. Штраф составил 500 рублей.