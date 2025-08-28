АвтоМир / Происшествия / ДТП

На улице Ижорского батальона в Пскове водитель Nissan зацепил фургон. ФОТО, ВИДЕО

Столкновение двух автомашин произошло в Пскове на улице Ижорского батальона при выезде с дворовой территории. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 сентября в 17.35 на улице Ижорского батальона у дома №13.

Водитель Nissan Almera, мужчина 1983 года рождения при выезде с дворовой территории совершил столкновение с автомобилем Renault Trafic, под управлением мужчины 1982 года рождения. Пострадавших нет.

«Рено» двигался со стороны дома 7 к дому №13 по улице Ижорского батальона, по главной дороге и ему не уступил дорогу Nissan, выезжающий из двора.

Видео: группа «Псков. За рулём» В Контакте

Водитель «Ниссана» привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ.

Также еще одно ДТП произошло 2 сентября на улице Ипподромной у дома 145. Водитель Hyundai, мужчина 1988 года рождения не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимся Chery Tiggo под управлением мужчины 1983 года рождения.

Водитель Hyundai привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ, штраф составил 2250 рублей.