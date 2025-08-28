АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Peugeot устроила ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия в Пскове 15 сентября на улице Труда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло около 13.00 на улице Труда у дома 19.

Водитель Peugeot 206, женщина 1999 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрёстке на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу автомашине Audi 100 под управлением мужчины 1991 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.