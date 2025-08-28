АвтоМир / Происшествия / ДТП

Второе за сентябрь покушение на ограждение у дома 5 по Рижскому проспекту в Пскове обошлось без пострадавших

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 сентября в 16.15 у дома 5/12 по Рижскому проспекту.

«Лада Гранта» под управлением женщины 1955 года рождения совершила наезд на ограждение поблизости от перекрестка с улицей Максима Горького. Пострадавших нет. Автомашины получила технические повреждения.

Вынесен отказ в возбуждении дела об административном правонарушении – штраф за наезд на ограждение законодательством не предусмотрен.

Из-за происшествия было затруднено движение на Ольгинском мосту.

Напомним, 9 сентября в 14.50 у соседнего дома №1 по Рижскому проспекту женщина 1950 года рождения за рулем Daewoo Matiz не справилась с управлением, совершила наезд на ограждение. Пострадавших нет.