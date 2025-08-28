ещё

Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО

Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО

ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове

Штраф за несоблюдение дистанции назначили водителю КАМАЗа за наезд на «Рено» на Юбилейной

Второе за сентябрь покушение на ограждение у дома 5 по Рижскому проспекту в Пскове обошлось без пострадавших

Автомобиль врезался в столб на Четырех углах в Пскове