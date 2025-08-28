АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове мотоциклист госпитализирован после падения

В Пскове мотоциклист госпитализирован после падения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 5 октября в 20.45 на улице Леона Поземского у дома 114.

Мужчина 1993 года рождения на мотоцикле Wels не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень и световую опору с последующим падением. Госпитализирован в городскую больницу.

Назначено химико-токсикологическое исследование. Мотоцикл не имел государственного регистрационного знака.