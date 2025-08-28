АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове на Рижском проспекте водитель фуры врезался в легковой автомобиль ВИДЕО

В Пскове на Рижском проспекте водитель фуры врезался в легковой автомобиль. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент происшествия 9 октября в 11.52 у дома №92-А.

Столкновение произошло в правой полосе перед перекрестком с улицей Рокоссовского при движении со стороны въезда в город.

Водитель «Мицубиси» остановился в правой полосе перед светофором. Сзади на транспортное средство наехал водитель большегруза.

Добавим, по информации очевидцев, за рулем легкового авто была женщина. Движение на Рижском проспекте затруднено от улицы Балтийской.