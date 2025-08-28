АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека пострадали в ночном столкновении на Рижском проспекте в Пскове

Два человека пострадали в ночном столкновении на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 октября около 00.50 у дома 92 по Рижскому проспекту.

По предварительной информации, неустановленный водитель на автомашине ВАЗ совершил наезд на стоящее транспортное средство Daewoo под управлением женщины 1986 года рождения. В результате ДТП пострадала водитель Daewoo и ее пассажир 2006 года рождения, не госпитализированы.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.