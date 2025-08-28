АвтоМир / Происшествия / ДТП

Количество пострадавших в ДТП со сбежавшим водителем в Пскове увеличилось до трех

Количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии со сбежавшим водителем в Пскове увеличилось до трех человек.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, в течение дня после аварии в медицинские учреждения обратились водитель и два пассажира Daewoo Matiz.

12 октября в 15.15 из областной больницы в полицию сообщили об обращении за медпомощью молодого человека 2006 года рождения с травмами. Также обратилась женщина 1996 года рождения с травмами – пассажирка «Матиза». После, в 17.15 поступило еще одно сообщение, с жалобой на ухудшение самочувствия после происшествия обратилась женщина 1986 года рождения.

Водитель ВАЗ-2115 с места ДТП скрылся. Ведется розыск.

Как сообщалось ранее, дорожно-транспортное происшествие произошло 12 октября около 00.50 у дома 92 по Рижскому проспекту.

По предварительной информации, неустановленный водитель на автомашине ВАЗ совершил наезд на стоящее транспортное средство Daewoo под управлением женщины 1986 года рождения.

Подробности выясняются.