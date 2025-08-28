АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека травмированы в Пскове в разных ДТП на одном месте за пять часов

Два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими произошли в Пскове на одном и том же месте в течение пяти часов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, 13 октября зарегистрирован наезд на пешехода и столкновение двух автомашин на Октябрьском проспекте у дома 32. Пешеходный переход через проспект возле перекрестка с улицей Свердлова не работал несколько часов.

В 09.00 водитель Nissan Qashqai, мужчина 1962 года рождения, двигаясь по Октябрьскому проспекту во второй полосе со стороны Кузнецкой в сторону улицы Гоголя, совершил наезд на женщину 1969 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево. Пострадавшая госпитализирована с травмами в псковскую городскую больницу.

Водитель трезвый.

В тот же день в 14.00 на Октябрьском проспекте у дома 32 водитель Lada 213100, мужчина 1957 года рождения, совершил столкновение с автомашиной Opel Astra под управлением женщины 1989 года рождения, которая остановилась для пропуска пешеходов. Водитель «Опеля» получила телесные повреждения. Не госпитализирована.