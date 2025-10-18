АвтоМир / Происшествия / ДТП

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Псковском районе

Водитель мотоцикла Kawasaki погиб в результате столкновения с автомобилем Skoda на 222 километре автомобильной дороги «Псков-Новгород» вчера вечером, 18 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водитель автомобиля, мужчина 1978 года рождения, двигаясь на прямом участке дороги не справился с управлением и совершил выезд на полосу предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с мотоциклом, которым управлял мужчина 1976 года рождения.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.