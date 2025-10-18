←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Ребёнок пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Острове

26.10.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

Lada Granta и грузовой автомобиль Scania столкнулись в Острове сегодня, 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина 1993-го года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, при проезде нерегулируемого перекрёстка, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Scania, под управлением мужчины 1970 года рождения, который двигался по главной дороге в прямом направлении.

По предварительной информации в результате ДТП пострадали пассажиры Lada Granta. Среди них мальчик 2023 года рождения и женщина 1991 года рождения. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
