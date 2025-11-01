Появление пожарной автомашины на перекрестке в Пскове привело к ДТП. ВИДЕО

Появление пожарной автомашины на перекрестке в Пскове привело к дорожно-транспортном происшествию. Момент столкновения на перекрестке Рижского проспекта с улицей Юбилейной зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline 1 ноября в 12.39.
Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»
Спецтранспорт с включенными проблесковыми маячками проехал через перекресток по Рижскому проспекту в прямом направлении в сторону улицы Народной. Один из водителей двигавшихся по улице Юбилейной остановился, а следующий за ним не успел.
В 12.50 участники столкновения покинули перекресток.