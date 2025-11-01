АвтоМир / Происшествия / ДТП

Двое мужчин оштрафованы в Пскове за ДТП из-за неаккуратного выезда со второстепенной дороги

Двое мужчин оштрафованы в Пскове за ДТП из-за неаккуратного выезда со второстепенной дороги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, оба дорожно-транспортное происшествия произошли вечером 2 ноября.

В 19.05 на улице 128-й Стрелковой Дивизии у дома 6 водитель кроссовера Chevrolet Traverse, мужчина 1975 года рождения, при проезде перекрестка не уступил дорогу и совершил столкновение со «Шкодой» под управлением женщины 1985 года рождения.

Смотрите также Столкновение на площади Героев-Десантников в Пскове попало на видео

Пострадавших нет. Водитель «Шевроле» привлечён к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ.

В 17.50 того же дня у дома №108б по улице Ипподромная, на перекрёстке с улицей Олега Кошевого, водитель Renault Duster, мужчина 1962 года рождения, не уступил дорогу и столкнулся с автомашиной «Хонда» под управлением мужчины 1971 года рождения.

Пострадавших нет, водитель «Дастера» оштрафован по части 2 по 12.13 КоАП РФ.