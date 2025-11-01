←   ПЛН
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель пострадал при наезде на дорожное ограждение на улице Вокзальной в Пскове

24.12.2025 14:04|ПсковКомментариев: 0

Водитель пострадал в дорожно-транспортном происшествии на улице Вокзальной рано утром 24 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову. Инцидент произошел в 6.20 у дома №17.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псков. За рулем»

По предварительной информации, мужчина 1991 года рождения, управляя автомашиной Lada Vesta, не справился с управлением, совершил наезд на дорожное ограждение и стойку дорожного знака.

Водитель получил телесные повреждения, не госпитализирован. В автомобиле от удара сработала подушка безопасности. 

По факту происшествия ведется проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей
