Почти 20 аэропортов приостанавливали работу в ночь на субботу

В ночь на субботу, 28 марта, ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в 19 аэропортах России.

Ограничения действовали в аэропортах Калуги, Пензы, Ярославля, Волгограда, Иванова, Пскова, Саратова, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Оренбурга, Самары, Уфы, Орска.

Московские Внуково и Домодедово, петербургский Пулково, а также нижегородский Чкалов работали по согласованию.

На данный момент ограничения сохраняются в Ярославле, Нижнем Новгороде, Бугульме, Казани, Нижнекамске и Уфе, пишет «Интерфакс».