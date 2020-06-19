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АвтоМир / Сервис

Где заправить и где починить кондиционер машины в Пскове

19.06.2020 12:21|ПсковКомментариев: 0

Наступила пора активного использования кондиционера в автомашине. Где заправить и где починить кондиционер в Пскове? Куда лучше обращаться за качественными услугами?

Зачем заправлять кондиционер в машине у дяди Васи в гараже за кустами? Лучше всего обращаться за помощью к профессионалам. Солидные организации давно работают в своей отрасли, знают все тонкости и предоставляют полную гарантию качества.

В Пскове представлена организация, ведущая полный спектр специализированных работ с разнообразным холодильным оборудованием. Это ООО «Псковский холод» (Псковский район, д. Неелово). Компания занимается продажей, монтажом, гарантийным и послегарантийным обслуживанием профессионального оборудования.

Помимо заправки автомобильных кондиционеров монтажно-сервисная организация осуществляет ремонт автомобильных холодильников, рефрижераторных установок. Компания успешно работает с коммерческим транспортом малого и среднего класса.

Специалисты компании «Псковский холод» выполнят полную диагностику системы кондиционирования с использованием надежного метода опрессовки. При необходимости все неисправности системы кондиционирования могут быть устранены на месте. Основная доля деталей (85%) всегда имеется в наличии. Стоимость диагностики - от 300 рублей. Любой дальнейший ремонт согласуется с владельцем.

«Псковский холод» предоставляет услуги по наличному и безналичному расчету, работает с автопарками юридических лиц и спецтехникой. Среди клиентов компании - крестьянско-фермерские хозяйства, которым требуется обслуживание тракторов и комбайнов, организации сферы пассажирских перевозок, имеющие автобусы с системами кондиционирования.

д. Неелово-1, ул. Юбилейная, 3. При движении со стороны города, сразу после знака «Неелово» повернуть направо.

В сезон ажиотажного спроса действует запись на услуги заправки кондиционера по телефону (8112) 60-07-08. Подробности на сайте компании в разделе «Автокондиционеры». 

Стоимость заправки кондиционера составит 1500 рублей. Режим работы сервиса - с 9 до 18 часов в рабочие дни. Можно расплатиться картой. К услугам клиентов - комфортная зона ожидания с мягким уголком, телевизором и напитками в холодильнике.

Рекомендации по заправке кондиционеров от «Псковского холода»:

Во-первых, на обычном универсальном автосервисе вряд ли смогут произвести подобные работы на соответствующем уровне. Даже небольшая перезаправка кондиционера грозит вывести из строя компрессор в скором времени.

Во-вторых, для профессионального обслуживания автокондиционеров недостаточно практических навыков. Здесь необходимы глубокое понимание автомобильной системы кондиционирования, знание современных запасных частей, компетенция в новейших технических разработках и высокотехнологичное оборудование.

В-третьих, заправка автомобильного кондиционера - это процедура с множеством нюансов, которыми нельзя пренебрегать. Самое важное - это максимально точное количество заправляемого фреона.

 

Большой популярностью пользуется автосервис «Рестарт» на улице Чудской, 1. Организация более 10 лет успешно работает на рынке сервисных услуг.

Заправка начинается с полной диагностики системы кондиционирования, которую проводят квалифицированные специалисты. Диагностика охлаждающего оборудования обойдется от 300 рублей. Средняя стоимость услуги полной заправки кондиционера легковой автомашины - от 1500 рублей (точная стоимость зависит от объема заправки). В цену входят добавление масла и красителя в систему.

Часто вместе с заправкой клиенты автосервиса пользуются услугой по промывке радиатора. Иногда он забивается и мешает работе кондиционера.

В среднем на работу уходит от 15 до 30 минут. Кондиционером занимаются квалифицированные и опытные специалисты. Работа выполняется оперативно и качественно.

Клиенты могут воспользоваться комнатой отдыха и кофейным аппаратом. Здесь же можно получить комплекс других услуг - диагностика, автомойка, регулировка света фар. Есть услуги опытного электрика.  

Режим работы 9.00 до 21.00 без выходных. Запись по телефону 56-06-25

 

Также услугу заправки оказывают:

Автоцентр «Автотим» (Škoda) Псков, Леона Поземского, 111

Телефон 44-11-11

 

Автосервис «АвтоРеанимация» Псков, Ижорского Батальона, 24 корпус 6

Телефон 50-00-77

 

Автосервис «Альфа» Псков, Николая Васильева, 89

Телефон 44-12-12

 

«Шина плюс» Псков, Генерала Маргелова, 47

Телефон 29-40-10

 

Шиномонтаж Псков, Речная, 16

Телефон +7 (921) 217-00-38

 

«Электрон-Авто», Псков, Олега Кошевого 14

Телефоны +7 (909) 575 79 79, +7 (931) 900 51 10

Денис Бахтин

Теги: #автосервис
Источник: Псковская Лента Новостей
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