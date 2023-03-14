АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Разгрузка фуры посреди дороги

Если вам сегодня пришлось постоять в пробке на улице Леона Поземского в Пскове, я, скорее всего, готова назвать виновников. Уж и не знаю, злиться на них или понять и простить, но опаздывающие на работу псковичи явно были не рады такой помехе на дороге.

На улице Леона Поземского, 110 сегодня заклинило прицеп, случилось это около 8.00. И целый день, почти до 15.00, товар из этого прицепа переносили в другой грузовик. Транспорт препятствовал движению автомобилей.

Спустя 9 часов работы вынести груз из прицепа все-таки удалось. Интересно, в чем же причина того, что переместить эту всю историю в более подходящее место не получилось? Но в любом случае думаю, что из ситуации можно было выйти более безопасным и удобным способом.

Ирина