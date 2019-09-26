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АвтоМир / Автоблоги

Пусть бегут неуклюже: хроника закрытия пешеходных переходов в Пскове

26.09.2019 10:16|ПсковКомментариев: 1

Псков накрыло эпидемией. Не бойтесь, речь идет не о московской пауэр-метал-группе и не о медицинской инфекции. «Повальной болезнью» заболели псковские пешеходные переходы. Мы их теряем, друзья! Причем с какой-то пугающей скоростью. И судя по недавним поминкам перехода на Свердлова, нам их будет очень не хватать...

Ты помнишь, как все начиналось

А начиналось все чинно и благородно. Лет десять-пятнадцать тому назад, когда в Пскове резко выросло количество транспорта, медленно, но верно стали убирать «пережитки старого», которые действительно тормозили движение и приводили к первым в истории города пробкам. Яркий пример - решение ликвидировать пешеходные переходы на Ольгинском мосту и мосту 50-летия Октября, а также на Рижском проспекте возле АЗС. Они исчезли, кстати, не так давно - в 2010 году.

Затем перешли к демонтажу переходов, расположенных параллельно и по сути дублирующих друг друга. Допустим, раньше у пешеходов была возможность перейти Октябрьский проспект в районе Иркутского переулка двумя способами: от стоматологии к ФСБ или от 31-го дома к 50-му. В итоге остался только один переход - к ФСБ (случайно? не думаем!). В 2011 году на Октябрьском проспекте таким же образом исчез один из переходов в районе улицы Пушкина, в 2012-м - на перекрестках с улицами Гоголя, Металлистов и Свердлова (в последнем случае, кстати, заодно решили проблему того, что пешеходный переход нарушал правила ПДД, располагаясь перед автобусной остановкой).

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В народе систему прозвали «трехсторонка». Разметка была стерта, дорожные знаки «Пешеходный переход» демонтированы. На Октябрьском в районе Детского парка появился 26-метровый забор (в народе эту инновационную конструкцию успели остроумно прозвать «скотопрогонником»).

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Пешеходы поохали сначала, но привыкли, да и общественность в целом поддержала эту инициативу «Убитых дорог». Спустя три года эту же схему применили на площади Ленина, закрыв один из переходов. Спустя еще год, в 2016-м, - на Горького.

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По многочисленным просьбам горожан (уникальный, пожалуй случай), в 2014 году в Пскове демонтировали нерегулируемый пешеходный переход напротив дома №76/2 по Рижскому проспекту, у автобусной остановки «Культтовары». Данное решение было ранее принято городской комиссией по безопасности дорожного движения в связи с большим количеством наездов на пешеходов на данном участке. При этом вновь применили «заборное» ноу-хау: установили со стороны дома 76/2 на Рижском проспекте сплошное ограждение. Позже пришлось оборудовать забор и с противоположной стороны, потому что по привычке, выработанной годами, люди продолжали идти с автобусной остановки к дому с Пегасом по нахоженной тропе...

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В 2015-16 годах процесс оптимизации пешеходного движения во благо самих же пешеходов стремительно нарастал, правда, с переменным успехом: решили было убрать переход в районе 23-й школы, но вовремя одумались, хотели было ликвидировать на перекрестке Октябрьский - Свердлова, но эксперты не согласились (ага, в 2015-м не согласились).

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В 2016-м убрали один из переходов на Горького и замахнулись было на нерегулируемый пешеходный перехода у дома № 40-а по ул. Коммунальной (между детской областной больницей и ул. Юбилейной), но что-то пошло не так.

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При этом информационные ленты пестрят пост-новостями о том, что на ликвидированном переходе произошла авария с участием пешехода. Например, в 2012 году «Фольксваген» сбил дедушку 1927 года рождения на упраздненном переходе перекрестка Юбилейная - Мирная. В 2011 году девушку, переходившую дорогу в районе пересечения Коммунальной и Печорской, также сбил водитель. Обе аварии оказались смертельными для пешеходов.

Я календарь переверну

И снова возвращаемся в год 2019, месяц сентябрь. 18 сентября в Пскове на Октябрьском проспекте на пересечении с улицей Свердлова ликвидировали пешеходный переход. Многих жителей города возмутило такое решение. Одни устроили демонстративные похороны со всей атрибутикой - траурной фотографией, стопкой и хлебушком, другие - обратились за разъяснением на сайт губернатора Псковской области ведерников.рф, мотивируя свое возмущение тем, что «людей заставляют ходить кругами, искать переходы и проходить лишние сотни метров». Кстати, ответ городской администрации уже появился на сайте.

«Решение о закрытии пешеходного перехода, как места концентрации дорожно-транспортных происшествий, было принято городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с регулярными наездами и травмированием пешеходов, происходившими на переходе, - пишет Александр Братчиков. - Только за последнее время на вышеуказанном переходе зафиксировано 2 наезда на пешеходов с нанесением травм. Решение  комиссии принято с учетом наличия в 80 метрах регулируемого пешеходного перехода и ставит целью  прекращение дорожно-транспортных происшествий  на данном участке и сохранение здоровья и жизни пешеходов».

Формулировки ответа исподволь как будто внушают мысль, что ликвидация перехода - некая месть нерадивым пешеходам, которые  регулярно лезут под колеса именно на этом перекрестке. Собственно, примерно в том же духе высказался в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и начальник УГИБДД по городу Владимир Папорт. Он сообщил, что за последние пять лет в Пскове было принято решение о ликвидации примерно 10-15 пешеходных переходов, а на деле ликвидировано порядка семи. По мнению Владимира Папорта, пешеходные переходы в Пскове расположены слишком часто.

Заинтересовавшись выражением «слишком часто», мы обратились к СП под номером Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». Согласно пункту 4.5.2.1, «пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 м. При этом выбор мест их размещения осуществляют с учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов». Тютелька в тютельку: расстояние от светофора на пересечении Октябрьского и Кузнецкой до ближайшего теперь перехода Октябрьский-Гоголя, судя по Яндекс-линейке, - 296 метров. Правда, о детях, которые идут из школы, о туристах, которые шествуют по нашему туркластеру, и об автобусной остановке как-то не подумали.

Интересно, а как обстоит дело с нормативами там, в их западном благополучии? Вот, например, в Англии - Design Manual for Urban Roads and Streets, пункт 4.3.2: «Переходы являются важнейшей составляющей улицы. Правильно спроектированные переходы позволяют создать комфортные условия для передвижения всех участников движения... При организации пешеходных переходов нужно ориентироваться на устоявшиеся пешеходные маршруты, при этом желательно размещать переходы на одинаковом расстоянии друг от друга. Проектировщику лучше забыть о сухих цифрах расстояний и сосредоточиться на том, чтобы:

- в местах наибольшей активности пешеходов, например, в центре города, пешеходные переходы были организованы чаще 120 метров;

- пешеходные переходы располагались в тех местах, где достаточно высокая вероятность появления пешехода на дороге (автобусные остановки, магазины и другие точки притяжения), либо там, где применяются способы успокоения трафика».

Американская инструкция Portland Pedestrian Design Guide рекомендует на городских улицах соблюдать расстояние между пешеходными переходами в те же 120 метров, а на улицах с большой пешеходной активностью - 60-90 метров.

«Успокоение трафика» - замечательное, согласитесь, выражение. Не иначе, с этой же целью у нас ликвидируют без общественного обсуждения пешеходные переходы, а на Рижском проспекте рисуют двойную сплошную в районе Маяка...

Пока псковичи судили да рядили, подоспели другие новости: на переходе от Детского парка к улице Пушкина у пешеходов появится новая забава (в пару к силовому автомату) - светофор с кнопкой. И еще: в ближайшее время в Пскове исчезнут еще четыре «пешика»: на Рижском проспекте (у магазина «Магеллан» и в районе Почты), на улице Коммунальной (у Детской областной больницы) и на улице Западной (в районе школы № 25).

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Все эти переходы убрали бы и раньше, но на «Операцию «Ликвидация» просто денег не было: чтобы установить заборы средства нужны! Сейчас, видимо, деньги нашлись.

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Как говорится, эту бы энергию - да в мирное русло... Так что, уважаемые пешеходы, бежим неуклюже или ковыляем потихонечку - у каждого своя стратегия выживания.

Кстати

В случае ликвидации нерегулируемого пешеходного перехода на Рижском проспекте в районе Почты расстояние между доступными переходами увеличится до 336 метров. Если уберут переход в районе Магеллана расстояние составит 380 метров.

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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