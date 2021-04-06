АвтоМир / Автоблоги

В чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - почему не стоит обращаться к гаражным мастерам.

Для начала определимся, кого я называю «гаражным мастером». Это специалисты по ремонту автомобилей, которые работают нелегально. Законом определен порядок оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Есть перечень обязательных документов, который оформляется при оказании и оплате таких услуг. Любому автовладельцу знакомы их названия: заявка, заказ-наряд, акт выполненных работ, кассовый чек. При нелегальной схеме работы все эти документы не оформляются или оформляются частично, но без кассовых чеков, чтобы не платить налоги.

Конечно, вы можете занять позицию и утверждать, что для вас документы не важны. А налоги и хорошо, что не платятся, так как они все равно не идут на благо общества - известная точка зрения. Только если после ремонта такого гаражного мастера с автомобилем случится беда, то кроме как схемы «решить по понятиям», другие способы компенсировать нанесенный вам ущерб вряд ли найдутся.

Многие автовладельцы не задумываются, что их автомобиль - это не пара ботинок за 5000 рублей, отданных в мастерскую по ремонту обуви. Случись что с обувью - потеряете 5000 рублей. Обидно, но быстро забудется. А случись что с автомобилем? Сколько будет стоить утрата автомобиля или его части? Счет пойдет на сотни тысяч, а то и на миллионы рублей.

Готов ли будет гаражный мастер рассчитаться по своим долгам перед вами? Тем более, что «взятки с него гладки», так как документального подтверждения о том, что он что-то делал с вашим автомобилем у вас нет. А это значит, что закон вам не поможет. Останется искать другие пути. И часто это пути, при которых вы уже будете вне закона, а не ваш обидчик.

Поэтому, я считаю, что это основная причина, почему такое дорогое имущество, как автомобиль, нельзя ремонтировать где-либо без официального оформления документов. Таких документов, которые требуются, чтобы у вас была гарантия по закону, а не по схеме «зуб даю», что автомобиль после ремонта не будет утрачен частично или полностью. Более того, авария с автомобилем после ремонта - это не только утрата дорогого имущества, это еще и риск нанесения ущерба вашей жизни и здоровью и других людей.

Отмечу, что я нисколько не умаляю профессионализм гаражных мастеров. Многие толковые специалисты работают в гаражах и отлично делают свое дело. А за счет экономии на налогах, помещении, оборудовании, несоблюдении норм и правил по закону, отсутствии гарантийных выплат, они могут предложить более низкие цены на свои услуги, чем легальные автомастерские.

Личный контакт с гаражным мастером, который будет делать ремонт автомобиля - да еще и за меньшие деньги - конечно, подкупает автовладельцев. Так и хочется верить, что он лучше и профессиональнее, чем те, кто работает официально в автосервисе по найму. Только на деле это вовсе не так. 95% всех ремонтных операций с автомобилем не требуют каких-то выдающихся познаний. Каждый специалист с опытом активного ремонта автомобилей от одного года вам это подтвердит. Сколько угодно примеров, когда автовладелец вовсе и сам делает ремонт своего автомобиля не хуже опытного мастера, посмотрев видео об этом в интернете, хотя ранее никогда не занимался таким делом.

Люди обращаются за ремонтом автомобиля к специалистам не потому что не могут это сделать сами, а потому что это зачастую просто не выгодно и хлопотно. Нужно во всем разобраться, выделить время, найти помещение и инструмент, пересмотреть обучающие видео, перечитать статьи, сбить и поранить руки и так далее. Зачем этим всем заниматься, когда можно эту услугу оплатить и доверить опытному мастеру, а самому заняться тем делом, в котором ты разбираешься лучше других. Так же, как и опытный автомеханик, разбирается лучше других в авторемонте - каждый занимается своим делом.

Почему же тогда при всей очевидности такого важного минуса гаражных мастеров - отсутствия законных гарантий - автовладельцы все же к ним обращаются? Дело в том, что автомобили давно научились делать настолько надежными, что даже при отказе каких-то отдельных его элементов после ремонта, автомобиль не взрывается на месте, у него не отваливаются колеса на ходу, тормоза не пропадают разом и кузов не разрывается на части. Поэтому, конечно, редки случаи, когда после ремонта у гаражного мастера происходят какие-то значительные поломки и дорогостоящий ущерб. Иначе бы такие истории давно оставили гаражных мастеров без работы.

Одна из таких историй произошла на моих глазах совсем недавно. Автовладелец обратился к гаражному мастеру, чтобы провести несложные работы с двигателем. Со слов автовладельца, мастер пообещал выполнить работу за пару дней. Прошла неделя. Мастер сослался на личные трудности. Прошла вторая. Мастер перестал отвечать на звонки. Потом через знакомых мастера автовладелец договорился, что ему откроют гараж и он заберет свой автомобиль. Он забрал свой автомобиль в разобранном виде и запчасти от него в мешке, которые смог найти в гараже. С автомобилем и мешком запчастей он обратился к нам. В итоге автомобиль был отремонтирован. Но пришлось докупать утраченные запчасти и тратить больше сил на то, чтобы разобраться, какие детали и где стояли, так как часть из них оказалась от других неизвестных автомобилей. Вот такая история.

Только та часть автовладельцев, которая уже ранее столкнулась с описанными выше проблемами, перестает обращаться к гаражным мастерам, какими бы они толковыми и авторитетными в кругах автовладельцев ни были. За свою многолетнюю практику я встречал сотни, если не тысячи, таких примеров. В наших автосервисах мы закладываем в стоимость услуг все риски выплаты по гарантиям. В том числе на случай полной утраты автомобиля автовладельцем после оказанной нами услуги. Если случится такой пример, то мы выплатим автовладельцу весь ущерб сполна, проведем работу над ошибками (если требуется) и продолжим нашу работу - не обанкротимся. Уход мастера из автосервиса, как в описанном выше примере, тоже никак не влияет на исполнение заказа клиента и наши гарантии.

Я считаю, что только так должна оказываться услуга по ремонту автомобиля, а не заниматься этим делом по схеме лотереи - работать до первого дорогостоящего гарантийного случая и, если он не по карману - сразу закрываться, оставив автовладельца буквально у «разбитого корыта».



Артем Бовт

ООО «Джем-Авто», ИНН 6027151696

P.S.: Темы для новых публикаций можно предложить на форуме или по адресу электронной почты: 777@pln-pskov.ru.

Смотрите также:

Какие автомобили самые дешевые и самые дорогие в обслуживании?

Почему скрипят тормозные колодки и как это устранить

Какие автомобили самые надежные в России?

Ремонт под елочкой

Сильный мороз и автомобиль. Советы по эксплуатации в холода

Автосервис здорового человека

Приезжать со своим или брать в автосервисе? Правила замены техжидкостей

Почему нужно менять резину сейчас?