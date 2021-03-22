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Опасна ли зимняя резина летом

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - опасна ли зимняя резина летом.

В ближайшее время автовладельцы будут менять зимние шины на летние. Но бывают случаи, когда такую замену откладывают на поздний срок или вовсе не меняют. Опасно ли это, расскажу подробнее в этой статье.

Смену шин откладывают обычно по двум причинам: нет денег или нет времени. Редкий опытный автовладелец будет настаивать на том, что менять шины по сезону не нужно вовсе. Чем именно это угрожает водителю и его автомобилю? Или вовсе не угрожает и можно хоть круглый год кататься на зимних колесах?

Бегло изучив тему, можно сделать вывод: зимняя резина позволяет улучшить сцепление с асфальтом, что актуально при заледенелой дороге. Это совершенно не нужно при положительной температуре и чистой дороге летом. В сравнении с летними, зимние шины менее шумные, так как изготавливаются из более мягкого материала. Но не все так просто.

Минусы использования зимних шин летом:

Жара негативно влияет на менее твердый материал зимних шин, снижает его прочность.

Из-за увеличения тормозного пути автомобиля (в среднем, для легкового авто, это увеличение составляет 1,5-2 длины корпуса) повышается риск ДТП.

Шины быстрее изнашиваются, так как не рассчитаны на жару.

Повышается расход топлива до 10-15%.

Снижается управляемость.

При повороте или перестройке из одного ряда в другой увеличивается риск подламывания «блоков» протектора.

Это все минусы по части практической пользы смены шин. Кроме того, не менять шины по сезону еще и противозаконно. Регламент безопасности транспортных средств гласит, что транспортные средства с зимними шинами запрещается эксплуатировать, начиная с июня и заканчивая августом. За нарушение закона предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Поэтому не затягивайте с поездкой в автосервис на шиномонтаж, если хотите сохранить безопасность автомобиля и ваши деньги.

В заключение несколько рекомендаций про шиномонтаж. Принято считать, что это пустяковая операция, которую можно выполнить на любом углу. Главное обычно, чтобы побыстрее и подешевле. И это может дорого потом вам обойтись.

К примеру, балансировочный станок для колес требуется регулярно калибровать. В некоторых случаях он и вовсе может не поддаваться калибровке из-за износа. А есть практика закупать отработавшее свое станки в шиномонтажи, которые открываются на сезон и работают полулегально. Если у вас случится ДТП или поломка элементов подвески из-за некачественного шиномонтажа, то предъявить счет на компенсацию ущерба, скорее всего, будет уже некому и придется платить из своего кармана.

Есть ряд тонкостей при шиномонтаже, которым мы обучаем своих сотрудников к каждому сезону. К примеру, вентили для бескамерных шин одноразовые и должны меняться при сезонной смене шин. На этом могут экономить, так как не каждый автовладелец знает об этом правиле. Еще есть предельные значения, сколько грузов можно установить на диск. Тоже не каждый мастер шиномонтажа, устроившийся на сезон, об этом знает и, не ведая, нарушает технологию. Защитные элементы бортировочного станка должны быть исправны, чтобы не повредить диски в тех местах, где вы сразу не заметите. И много еще других тонкостей.

Поэтому рекомендую делать шиномонтаж вам вовремя и исключительно в проверенных и крупных автосервисах, которые будут в состоянии выполнить ремонт вашего автомобиля по гарантии или компенсировать ущерб, если после их услуг возникнут проблемы по вине автосервиса. Помните, что автомобиль - это ваше дорогостоящее имущество и от него зависит ваша безопасность и безопасность других участников движения. А шиномонтаж - это сложная и ответственная операция.



Артем Бовт

ООО «Джем-Авто», ИНН 6027151696

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