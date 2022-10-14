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Дурная бесконечность: седьмое заседание по резонансному делу о мальчике, сбитом в Пскове больше года назад, вновь закончилось ничем

15.11.2022 17:11|ПсковКомментариев: 0

Сколько судебных заседаний необходимо для того, чтобы установить обстоятельства и причины ДТП, в котором пострадал ребенок? Семь. И это не предел, как показал сегодняшний день.

 

Девять дней в реанимации, три недели в неврологии и долгие месяцы реабилитации: 11-летнего Гришу сбил автомобиль на пешеходном переходе через улицу Коммунальную год назад, 28 августа. Мальчику повезло: улица оживленная, люди сразу вызвали скорую и ГИБДД. Пока медики спасали жизнь Гриши, инспекторы разбирались в причинах произошедшего. Свидетели, видео с двух уличных камер - казалось, картина совершенно ясна. Да и водитель поначалу признал свою вину. Однако, поговорив с адвокатом, взял свои слова обратно. Разбирательство продолжается до сих пор. Мы рассказывали об этом деле несколько месяцев назад.

Сегодня, 15 ноября, состоялось очередное судебное разбирательство по резонансному ДТП.

«За семь заседаний нам шесть раз сменили государственного обвинителя, - рассказывает мама Гриши Ирина. - Каждый раз приходят новые представители прокуратуры, которых назначают, вероятно, накануне. Многие из них не знакомы с делом должным образом. За все это время только два заседания прошли с допросами: на одном допрашивали меня как представителя потерпевшего, на другом - одного из свидетелей. Несколько очевидцев не приходили на допрос и судебное заседание переносилось. В течение года также неоднократно менялись следователи».

По словам мамы пострадавшего ребенка, сегодня судья вновь задала вопрос гособвинителю о готовности изменить порядок дела. Как считает Ирина, если бы обвинение было готово к разбирательству и изучило досконально материалы дела, ответ был бы положительным - это позволило бы ускорить процесс, перейдя к рассмотрению других моментов. Но этого не происходит, дело тянется и тянется…

Псковичка уже обратилась с жалобой в прокуратуру. Вот небольшая выдержка из этого документа: «Суд неоднократно просил государственного обвинителя изменить порядок исследования доказательств, однако, на мой взгляд, из-за неподготовленности к процессу государственные обвинители отказываются в категоричной форме от изменения определённого порядка исследования доказательств по делу. Дело осложнено не только тем, что потерпевшим является малолетний ребенок, который пострадал на пешеходном переходе, где по сути должен был бы находиться в безопасности, дело осложнено и беспринципной позицией виновника аварии».

Судебные разбирательства продолжаются. Сколько их будет еще? У немецкого философа Гегеля есть понятие «дурная бесконечность»: в нем концентрируется идея о монотонности мира, который представляет собой без конца повторяющееся чередование одних и тех же конкретных свойств, процессов и законов движения в любых масштабах пространства и времени. Знал бы великий мыслитель, насколько буквально поймут его в псковском суде...

Елена Никитина

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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