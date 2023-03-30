АвтоМир / Автоблоги

Рестайлинговая Lada Vesta NG начнет продаваться в мае

Собирать автомобили Lada Vesta NG в Тольятти начали 3 марта. Компания планирует набрать необходимый запас машин, после чего начнет отгрузку в дилерские центры. Продажи новинки запланированы на май.

Рестайлинговый автомобиль получило светодиодную оптику, обогрев передних сидений, зеркал и ветрового стекла, кондиционер, парктроник, 7-дюймовый сенсорный экран, 17-дюймовые колесные диски. Также автомобиль комплектуется фронтальными подушками безопасности и системой ABS, пишет RuNews24.

Lada Vesta NG оснащается 90-сильным 8-клапанным мотором. Позже планируется сборка версий с 1,6 и 1,8-литровыми двигателями.