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АвтоМир / Автоблоги

Шлагбаум для ПИЛГ

30.09.2024 16:34|ПсковКомментариев: 0

Замки, бетонные блоки и шлагбаумы - крайнее и самое радикальное средство организации дорожного движения. Когда все остальные способы уже испробованы и не дали результата. Физическая невозможность проехать куда-либо, где раньше можно было ездить, воспринимается сторонами конфликта крайне остро. Нередко переходит в стадию парковочных войн с физическим воздействием на оппонента либо в категорию судебных разбирательств.

 

Одна из таких историй разыгралась в Псковском районе на улице Балтийской, где местные жители противостоят родителям учащихся Псковской инженерно-лингвистической гимназии №27. По несчастливому стечению обстоятельств самый короткий путь к знаниям с улицы Балтийской пролегает через двор многоквартирных домов №5, 5-а и 7. Собственники честно заплатили за размежеванную землю и на совершенно законных основаниях отгородили проезд через двор шлагбаумом. Но именно этим путем пользовались многие родители учеников для подвоза к задним воротам школы. Непрерывная череда автомашин подвозила через двор около 700 учащихся. Наплыв чужого автопарка сильно мешает, не дает пользоваться дорогой и чувствовать себя хозяевами в собственном дворе. Ежедневная дополнительная нагрузка на покрытие дороги ведет к ускоренному износу.

В разбирательствах по поводу шлагбаума участвуют судебные инстанции. Администрация Псковского района обратилась в Псковский районный суд с исковым заявлением к ООО «УК Комфортный дом». Как сообщила директор управляющей компании Марина Степанова, муниципалитет пытается изъять из частной собственности земельный участок с проездом. А одновременно «управляйка» обжалует предписание надзорного органа о проведении ремонта за счет жильцов.

Дискуссия между жителями улицы Балтийской и моторизованными родителями учеников проходит, в том числе на различных площадках в соцсетях. Рассмотрим аргументы сторон детально.

Аргументы, почему нужен шлагбаум

Первое. «Просто потому что захотелось». По мнению квартировладельцев, собственник земли имеет право не пускать посторонних людей на свою территорию. Собственно, на мой взгляд, одной только этой причины вполне достаточно. Отказ пускать без объяснения причин - почему бы и нет? На шлагбаум налепить табличку «Потому что» или «Задолбали, честно».

Второе - состояние дороги и ответственность за ее содержание. Проезд между домами - территория собственников, которую неограниченное количество автомобилей довело до состояния убитости. Согласно озвученной в СМИ информации, застройщик отказался выполнить гарантийный ремонт дороги во дворе. Починку пришлось проводить за счёт средств собственников.

«На ремонт дороги пошли только наши деньги. Родители учащихся тоже отказались, в своё время, материально участвовать в ремонте. Это одна из причин, по которой жители решили разрешить проезд по своей территории только тем, кому это действительно необходимо», - сообщают жители в комментариях в соцсетях. Словом, шлагбаум нужен для сохранности общедомового имущества.

Третье и самое важное. Права одних людей не должны ущемлять права других, утренние транспортные «коллапсы» во дворах недопустимы. Неоднократно происходили конфликты между родителями учеников и жильцами. Дети выскакивают из одной машины и рискуют угодить под другую. Где тут безопасность? А еще чужой транспорт создает риск и для местных жителей, у них тоже есть дети, и они тоже ходят в школы, правда, в другие.

Четвертое. Полная абсурдность ситуации. Налицо изощренная система издевательства над жителями Балтийской. Построенная на земле Псковского района новая и красивая школа перевезла из города старых учащихся. Местные не только не могут отдать детей в новую, с «иголочки» школу у себя во дворе, но и вынуждены терпеть поток чужого гостевого транспорта у себя дома. Они видят школу из окна своего дома и вынуждены возить ребенка за тридевять земель, либо отправлять его в автобусное путешествие. «Ребёнок в начальных классах час добирается до школы на транспорте, имея школу во дворе. Разве это не абсурд?» - удивляются местные жители.

Выходя утром из дома, жители домов 5 и 7 наблюдают бесконечный поток машин, вечную ругань водителей, которым не разъехаться. А еще они не могут нормально припарковаться вечером и уехать утром, опаздывают на работу.

Как отмечает председатель совета многоквартирного дома Балтийская, 5 Анастасия Виноградова, шлагбаум стал последним средством, к которому пришлось прибегнуть после многочисленных безуспешных обращений в различные инстанции.

Аргументы родителей учащихся ПИЛГ

Есть свои доводы и у родителей на подвозе. Можно назвать миллион причин, по которым детей везут к школе, по сути все сводится к главному: «Во-первых, это удобно…». Собственно одной этой причины тоже должно быть достаточно. Мы хотим передвигаться быстро и удобно. 

«Родители вынуждены высаживать детей на остановке общественного транспорта, нарушая Правила дорожного движения. У людей нет возможности припарковаться вблизи гимназии и высаживать малолетних детей, чтобы они не переходили проезжие части. В утренние часы из-за закрытого шлагбаума возникает коллапс на проезжей части улицы Балтийской», - вот так описывают проблему родители школьников.

Отметим, что утренние пробки мешают не только местным жителям и родителям, но и «транзитному» транспорту. Когда вы просто едете через Балтийскую к Рижскому проспекту, никого не трогая и ни во что не вмешиваясь, вы уже невольно вовлекаетесь. Потому что на проезжей части стоит очередь автомашин, ожидающих возможности завернуть с Балтийской во двор. Из-за них приходится перестраиваться из правой полосы в левую и потом обратно.

Второй аргумент сторонников подвоза - по «праву первого». «Мы в школу пошли, когда ваши дома еще на бумаге были», - пишут в обсуждении родители учеников. Кстати, когда еще не было улицы Балтийской, в этом поле местные жители выгуливали собак, играли в футбол и жарили шашлыки. Но организовать площадь для выгула сейчас не требуют. Хотя могли бы.

Третий аргумент. Родители упирают на необходимость использования проезда транспортом разных организаций, обслуживающим ПИЛГ. В обращениях перечисляются: «Затруднена доставка питьевой воды в классы, также сложности с доставкой питания в гимназию. Затруднен вывоз мусора, техническое обслуживание систем пожарной безопасности, сигнализации, систем отопления, холодного и горячего водоснабжения».

Как я понимаю, мусоровозы и доставщики питания выстраиваются каждое утро в очередь и создают пробки? Наверное, еще не всех вспомнили. Есть доставка учебников в школьную библиотеку и службы дератизации. Отдельно отметим необходимость подвоза воды в школу. Что это за современное образование с технической водой? А как же лучшее детям?

На самом деле, по информации председателя совета многоквартирного дома Балтийская, 5 Анастасии Виноградовой и директора ООО УК «Комфортный дом» Мариной Степановой, доступ всем службам обеспечения предоставлен. Видеопруфы можно посмотреть в видеозаписи программы «Гордзор».

Четвёртый аргумент – отсутствие иного варианта подвоза. Утверждается, что дорога является единственной. Альтернативные пути всегда есть – улица Димы Яковлева (непостроенное продолжение Коммунальной). Есть грунтовая улица Завеличенская. Да, она не обустроена и не введена в эксплуатацию, но пользоваться ей это не мешает. За домом 26 по Завеличенской есть огромная парковка на земле «Псковжилстроя», по проекту она и является центральной парковкой школы. Имеются центральные ворота и возможность подвоза детей с ограниченными возможностями здоровья.

И с чего вы решили, что детей нужно везти до самой парты? Немного можно и прогуляться. Ходьба еще никогда не вреда растущим организмам, ослабленным многочасовым сидением за смартфонами. А если ваше дитя неспособно пройти сто-двести метров, кого вы вообще растите? Хилого инфантила который не может самостоятельно решать проблемы без родительского крыла?

Проблемы с подвозом детей есть в ряде псковских школ. Например, на Т-образном перекрестке у школьных ворот 21-го лицея часто встречаются три потока, которые медленно разбираются, кто и как мимо кого протиснется. В отдельные дни в эту веселую игру включается утренний мусоровоз. «Гости» нередко перегораживают дорогу, едут посередине дворового проезда там, где легко разъезжаются двое встречных или суются в узкую часть проезда, игнорируя правило «пропускает тот, на чьей стороне препятствие».

Или возле школы №9 на Льва Толстого родители также создают друг другу массу сложностей. Высаживают из левой двери прямо на проезжую часть. Или пытаются высадить ребенка у самого крыльца, создавая пробку. Лайфхак: это можно сделать на парковке, завернув к улице Плехановский посад, откуда ваше дите спокойно дойдет до школы.

Главная проблема – это не парковки и пути подъезда. Проблема в том, что большинство идет по самому простому пути.

Денис Бахтин

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Теги: #псков #водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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