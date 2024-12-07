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Бросить нельзя достроить. Хроники Северного обхода Пскова

В Псковской области продолжается строительство главного и самого дорогого за всё время дорожного объекта - второй части Северного обхода. Вспоминаем основные этапы стройки, сложности и хронологию событий.

Главный дорожный фетиш

Северный обход - не просто главный дорожный объект региона. Призрачный транспортный фетиш последних десятилетий, несбыточная мечта не одного поколения. Даже на «строительство коммунизма» советское руководство отводило 20 лет. С учетом начала устройства первого пускового комплекса дороги протяженностью 10,90 км в 2002 году (от автодороги Р-23 Санкт-Петербург - Невель до дороги Псков - Гдов), обход строят уже гораздо дольше.

Фото: pskov.ru

Строящийся сегодня участок дороги с мостом официально именуется 2-м пусковым комплексом Северного обхода. В Пскове не было крупных дорожных объектов подобного уровня сложности и финансирования со времен СССР. Большие и, как теперь модно говорить, «капиталоемкие» стройки были. Примеры «прорывов» в виде новых магистральных дорог есть, но их можно пересчитать по пальцам одной руки бывалого токаря-фрезеровщика.

Сдача 4-полосной улицы Юности вкупе с новым участком Инженерной в 2019 году, прокладка участка улицы Чудской от Ижорского батальона до Поземского в 2009 году. Последний строился с назначением - для удобства транзитных потоков в объезд центра Пскова на время строительства Северного обхода; эту функцию выполняет в течение 15 лет. К прочим достижениям с большой натяжкой можно отнести реконструкцию перекрестка улиц Фабрициуса и Гражданской (2021 год). С ее помощью неиспользуемый тупиковый аппендикс Гражданской между Советской и Фабрициуса превратился в полноценную, хоть и двухполосную, но все-таки проезжую улицу. Это единственные «прорывы» последних десятилетий.





Фото: pskov.ru

Все имеющиеся в Пскове транспортные развязки, путепроводы и мостовые сооружения построены в советское время. Если принимать во внимание капитальные ремонты моста 50-летия Октября и Советского (Троицкого моста), инфраструктура обновляется. Но ее недостаточно, а новых крупных проектов нет. Предыдущий подобный знаковый объект - мост Александра Невского, был сдан в 1990 году и через 6 лет отметит 40-летие. С тех пор не было ничего и близкого по своему уровню. По результатам опроса, проведенного в ноябре 2024 г. (участвовали 1100 человек), Северный обход является самым ожидаемым дорожным проектом в Пскове.

Что строят сейчас

Общая протяженность дороги составляет 8,736 км. Это на 2 километра меньше, чем на первом пусковом комплексе, но второй участок несоизмеримо сложнее и дороже.

фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству

Во-первых, ширина четырехполосной проезжей части против двухполосной на существующем участке.

Во-вторых, больше серьезных пересечений с другими дорогами. Достаточно вспомнить, что в проект включены шесть путепроводов (три путепровода в теле основной дороги, один путепровод на пересечении с основной дорогой, две разноуровневые развязки). Одна из двух развязок - с федеральной дорогой А-212 «Псков - Изборск до границы с Эстонской Республикой». Первый участок Северного обхода в свое время не стали выводить напрямую на федеральную дорогу, а соединили через городскую улицу Николая Васильева.

В-третьих, самая сложная часть строительного объекта - новый мост - через реку Великая. Мостовой переход на шести опорах будет длиннее всех существующих мостов Пскова - 404 метра. Сваи первых двух опор забили еще в 2016 году.

Ожидаемый эффект

Основной эффект заключается в выводе транзитного транспорта за пределы городской черты, частичной разгрузки Рижского проспекта, улиц Юбилейной, Чудской и Поземского. Предполагается и ускорение проезда транзитного транспорта через пограничные пункты пропуска. Поступления в бюджет от четырех платных дорог в Псковской области не уменьшаются, что косвенно говорит о сохранении потребности в трансграничных перевозках.

Дополнительный эффект - разгрузка существующих городских улиц в связи с перемещением части потока. Уже сейчас в обсуждениях нередко можно услышать мнение, что дорожные заторы на улицах Пскова заметно уменьшатся. Насколько это верно - еще большой вопрос.

А что можно утверждать точно: улучшится транспортное сообщение между отдаленными пригородами Пскова (Родина, Борисовичи, Хотицы, Писковичи, Ваулино и т.д.). Особенно ожидаемо строительство новой развязки клеверного типа на перекрестке с Рижским шоссе. Оно даст дополнительный стимул для расширения и переустройства загруженного участка федеральной дороги между Уградой и Неелово. По некоторым данным, сегодня здесь наблюдается самый большой траффик в Пскове. Учитывая отсутствие альтернативных дорог к западу от границ города, это не удивительно. К слову, у специалистов дорожной отрасли есть серьезные замечания к проекту развязки в Уграде, но это тема для отдельного разговора.

Основные этапы стройки

Между запуском первой очереди и началом второй прошло долгих 9 лет. Это время не было потрачено впустую. Андрей Турчак практически в самом начале первого губернаторского срока в Псковской области обозначил дорожную сферу как один из приоритетов в работе. Началу стройки в разное время предшествовала серия запоминающихся публичных мероприятий, таких как общественные слушания по «предпроекту» и выборы названия моста.

Важной составляющей процесса тогда была особая публичность. Открытость выражалась также в установке видеокамеры, 24 часа в сутки транслирующей процесс строительства. А после остановки работ на паузу некоторое время была «окном» в остановленную стройку.

Временные подвижки происходили по объективным причинам. Требовалось время на соблюдение всех необходимых по закону формальностей, подготовку проектной документации. Неоднократно накладывались сложности с финансированием и повышением цен на строительные материалы.

Продолжение строительства широко анонсировалось в 2016 году. Была проведена торжественная закладка памятного камня.

Не все было гладко. Позитивные отчеты сменялись новостями о приостановке строительстве из-за нехватки средств. «Недофинансирование» стало основной и хронической характеристикой применительно к первому этапу стройки в 2017-2018 годах.

В комментариях на форуме один из читателей Псковской Ленты Новостей практически поставил точный диагноз происходящему: «Северный обход превращается в Рижский тупик». Объяснением происходящему была позиция министра транспорта РФ (2012 - 2018 гг.) Максима Соколова. По словам лидера «Убитых дорог» Александра Васильева, министерство намеренно блокировало выделение средств на строительство Северного обхода Пскова в полном объеме.

Финальным аккордом первого этапа стройки стал ввод в эксплуатацию разноуровневой развязки с гдовской дорогой. Объект так спешили сдать к Ганзейским дням в июне 2019 года, что оставили массу недоделок, очевидных даже для самых далеких от дорожного строительства людей. Это «трамплин» при движении в сторону Солоново на основных полосах, отсутствующее освещение и заклеенные указатели на Старый Изборск. За прошедшие пять лет пользователи дорог воспринимают это как привычные элементы пейзажа и давно перестали удивляться. Невостребованные куски «клевера» облюбовали любители лыжероллеров. А отвалившийся пакет на указателе к Изборску дорожные службы привычно не замечают.

Изначально завершить строительство планировалось в 2020 году, но в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию работы на объекте были приостановлены, а контракт в 2019 году расторгли. Готовность объекта, по озвученным оценкам, составляла порядка 20%.

В декабре 2020 года проект прошел повторную госэкспертизу и получил положительное заключение. Произошла корректировка конструктивных решений проектируемого мостового перехода через реку Великая. Были изменены поперечные сечения и узлы пролетного строения и мостового полотна, сечения элементов балки жесткости. Также принят другой тип опорных частей. Скорректировали высоту и тип барьерного ограждения тип перильного ограждения моста в целях гармонии.

В июне 2021 года состоялся новый аукцион для поиска подрядчика с начальной стоимостью более 5,2 млрд рублей. А уже в августе заказчик отменил определение поставщика. В ноябре 2021 года объявили новые торги на определение подрядчика для корректировки проекта строительства второго пускового комплекса Северного обхода Пскова.

Проектная документация моста изначально предусматривала устройство фундаментов опор из обычных свай путем их забивки. А при выполнении работ по погружению свай возникли проблемы. При корректировке проекта были проведены вспомогательные геологические изыскания, принято решение о применении буронабивных свай при дальнейшем строительстве.

После корректировки выросли цен на стройматериалы, пришлось пересчитывать стоимость проекта, чтобы заинтересовать участников рынка. Новую стоимость оценили в 9,7 млрд рублей. С 2016 по 2019 год освоили 2,2 млрд рублей, примерный остаток - 7,5 млрд рублей.

18 ноября 2022 года было размещено извещение о проведении конкурса на определение подрядчика с начальной ценой контракта 7 млрд 340 млн 503 тыс. 741,28 рублей. Сроки окончания работ сдвинулись на 11 января 2027 года.

В декабре 2022 года Северный обход стал одним из 250 объектов, которые вошли в план правительства по строительству, реконструкции и ремонту дорог на 2023-2027 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

В апреле 2023 года заключен контракт с ООО «ЕТС». В рамках предыдущего контракта по Северному обходу фирма занималась строительством моста через реку Великую как субподрядчик. Сейчас она работает как генеральный подрядчик по дорожной и «мостовой» частям. Срок окончания контракта на данный момент - 2027 год.

Фото с сайта https://eurotransstroy.ru/

На этом новости о пертурбациях пока заканчиваются, и начинаются «рабочие будни». Самым заметным событием стал факт устройства двух из шести опор моста через Великую на Северном обходе Пскова в июне 2024 года. Также сообщалось, что к месту работ доставляют металлоконструкции пролетного строения. Завершена подготовка стапельной площадки, с которой будет производиться надвижка пролетного строения.

На момент публикации работа продолжается в ежедневном режиме. Подрядчик явно сосредоточил все усилия на мосту.

Цифры и факты

С момента открытия закладного камня дату окончания стройки неоднократно переносили.

Изначально ввод объекта в эксплуатацию планировали на IV квартал 2019 года.

В 2021 году был объявлен очередной аукцион на продолжение работ, где срок исполнения контракта был перенесён на 30 ноября 2023 года.

В июне 2022 года областные власти заявили, что планируют завершить строительство в 2025 году.

В ноябре 2022 года в извещении о проведении конкурса сроки окончания работ сдвинулись на 11 января 2027 года.

На момент публикации на информационных щитах обозначена дата 29 октября 2027 года.

С момента начала строительства первых метров дороги в 2002 году областью руководили 4 губернатора (Евгений Михайлов, Михаил Кузнецов, Андрей Турчак, Михаил Ведерников).

Информационный щит на основательно укрепленных опорах, на несколько лет. Фото: телеграм-канал «Псков. За рулем».

К реализации проекта причастны не менее семи председателей комитета по транспорту и дорожному хозяйству: Юрий Рачеев (2000-2004 гг.), Николай Подъяблонский (2005-2009 гг.), Валерий Медведев (до апреля 2015 г.), Виталий Голиков (май 2015 - октябрь 2017 гг.), Игорь Сильченков (ноябрь 2017 г. - февраль 2019 г.), Борис Елкин (2019 - 2021 гг.), Станислав Стармолотов (с 2021 г.).

К стройке двух пусковых комплексов за все время были привлечены три генеральных подрядчика: «Мостоотряд №48» (2002-2007 гг.), ООО «Технострой» (2016-2019 гг.), ООО «ЕТС» (с 2023 г).

Разнится информация о степени готовности дороги. В сентябре 2018 года освоение средств оценивалось в 11 % проекта. На момент расторжения контракта в 2019 году готовность объекта составляла «порядка 20 %». На осень 2024 года, по оценке Станислава Стармолотова, примерная физическая готовность - около 20 % по мосту, по всему объекту приблизительно 12-15%.

Хроники Северного обхода. Фото от читателя телеграм-канала «Псков. За рулем».

Что дальше?

Из-за долговременного строительства стало забываться, что два пусковых комплекса Северного обхода - всего лишь два звена гигантского проекта - кольцевой дороги вокруг Пскова.

Примерная трассировка обхода Пскова

Южный обход Пскова протяженностью 15,6 километров должен соединить питерскую и рижскую федеральные трассы. Южный обход сегодня - самая «призрачная» часть проекта и не только из-за планируемого мостового перехода через реку Великую в районе деревни Выбуты. Дорога упомянута в схеме территориального планирования Псковской области. Требуется разработка проекта планировки территории, проект межевания территории, разработка проекта. С учетом незавершенного строительства неловким моментом выглядит даже простое упоминание «еще одного моста».

Более благоприятными выглядят перспективы «Восточного обхода Пскова» - как альтернативы Ленинградскому шоссе от Любятово до Соловьёв. Ещё в 2015 году был подготовлен проект двухполосной дороги с 281-го по 305-й километр трассы Р-23. Стоимость в старых ценах составляла больше 6 млрд рублей.

Федеральные дорожники в 2023 году на встрече с псковским губернатором сообщили, что проект морально устарел. Строить новую двухполосную дорогу бессмысленно. Только в 2022 году интенсивность движения по федеральным дорогам в Псковской области выросла на 15%. А Ленинградское шоссе Пскова как раз одно из узких мест. В проекте начало обхода планируется на 281-м километре трассы. Предложен новый вариант - создание стартовой развязки обхода на пересечении автодорог Р-23 с Р-56 (Новгород-Псков) вместо собирающего пробки светофора.

Вероятный вариант развития событий - полное перепроектирование будущей стройки под реальную ситуацию, новые нормативы и требования. После перепроектирования предстоит повторная госэкспертиза проекта, определение стоимости и поиск денег.

История знает немало примеров строек, растянутых на десятилетия. В Пскове это не только Северный обход, но и доставшийся в наследство от советской эпохи проект гостиницы «Интурист».

Один из известных дорожных долгостроев - «танцующий» мост в Волгограде. Строительство началось в 1996 году, после возведения опор стройку заморозили из-за финансовых проблем. Открытие состоялось спустя 13 лет, в октябре 2009 года. Сравнение не совсем корректное и не в пользу Пскова - главная русская река намного шире. Волгоградский мост будет подлиннее: над рекой - 1212 м (ровно в 3 раза длиннее), а общая длина - 2514 м.

Больше всего строительство Северного обхода напоминает возведение Великой Китайской стены, занявшее 2000 лет. Первый камень был заложен в ее основание еще в 400 году до нашей эры. Стена хранила несколько правящих династий, за время строительства этого объекта (а оно было завершено лишь в 1600 году) погибло более миллиона человек. У нас пока, к счастью, никто не погиб, но за время от начала стройки прошла целая эпоха.

Если взятые обязательства в виде сдачи объекта будут выполнены в 2027 году, время от начала стройки до завершения составит ровно 25 лет (включая 9-летний тайм-аут в середине десятых годов). Надежд, что при нашей жизни мы увидим Южный и Восточный обходы Пскова относительно немного. Мост - серьёзный объект, требующий тщательной подготовки, выверенных расчётов, качественных материалов, опытных специалистов, и, как показывает опыт Северного обхода, - равномерно-бесперебойного поступления денег из Москвы.

Денис Бахтин