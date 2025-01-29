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АвтоМир / Автоблоги

ИДН на Юбилейной, ёлочка и камера года: Автоитоги 2024 года в Пскове

29.01.2025 10:34|ПсковКомментариев: 0

Главные автомобильные итоги 2024 года: вспоминаем, что хорошего и плохого было в 2024 году на дорогах Пскова и области, чем запомнились прошедшие 12 месяцев. 

 

Аварийность на дорогах показала рост

Показатели аварийности в Псковской области увеличились, число ДТП с пострадавшими и погибшими в 2024 году в регионе выросло с 687 до 772 (+12,5% к 2023 году), погибли 100 человек (+33,3 %).

Байкерам подарок («Отмена года»)

В июне отменён действовавший 12 лет запрет на движение мототранспорта по центральным улицам - Октябрьскому и Рижскому проспекту. За время действия запрета представители мотосообщества неоднократно обращались в администрацию города с просьбой снять ограничения. А Госавтоинспекция просила полного запрета движения мототранспорта по центральным улицам.

«Встречка года»

https://pln-pskov.ru/pictures/240626143254.jpg

В июне изменилась дорожная разметка на Рижском проспекте напротив торгового центра Fjord Plaza по направлению движения из города. Теперь четыре полосы движения, дополнительно появилась полоса налево на газовую заправку. Автомобилисты неохотно признали новую полосу, игнорировали разделительные линии. Изменение должно было исключить постоянное беспорядочное перестроение из одной полосы в другую и обратно. Метания начинались после включения левого поворотника, обозначающего намерение поворота в направлении городской свалки.

Гремячая улица

Выполнен ремонт улицы Гремячей, соединяющей два района Запсковья. Заодно привели в порядок мост через Колокольничий ручей. Поврежденную ливнем насыпь восстановили и укрепили. Отремонтирован и участок улицы Аллейной, который изначально планировали на 2025 год.

«Донастройка» года

На перекрестке Коммунальной - Народная решили извести очаг аварийности. В июле после нескольких случаев наезда на людей разделили движение транспорта и пешеходов. Изменения провели в два этапа. Сначала добавили четвертую фазу - зелёный сигнал для пешеходов и красный сигнал для транспорта на всех направлениях. Этим можно было и ограничиться, но светофор сохранил право пешеходов пересекаться с транспортом. Ошибку исправили, назвав процесс «донастройкой» светофора.

Евро и цены на запчасти

Курс евро продолжил рост, возводя все больше преград между доходами среднестатистического псковича и ценами на европейские автомобили. Шуток про китайские машины все больше, цены на оригинальные запасные части для «европейцев» все выше. Фирменный шланг топливопровода за 25000, который нужно ждать 4 месяца? Нет, спасибо. Пластмассовые гайки для крепления кожуха фары за 1000 рублей от General Motors? Благодарю, обойдемся. Перестанем ли мы ездить на европейцах? Нет, не перестанем. Будем ставить неоригинальные запчасти, выискивать наименее ломкие аналоги. «Будем кулибничать», как говорит один знакомый автослесарь.

«Ёлочка года»

Здравый смысл победил: узаконена парковка под углом к краю проезжей части на улице Петровской возле детской городской поликлиники и здания городского суда. Жить стало чуть проще, а наворачивать круги вокруг в поисках свободного местечка – чуть веселее.

«Жалоба года»

Много внимания летом привлекли новые знаки направления движения по полосам на площади Победы в Пскове. Событие долгожданное: из-за долгого отсутствия разметки разбор происшествий на турбоперекрестках стал большой проблемой. Решением стали дорожные знаки индивидуального проектирования, дублирующие разметку перед площадью.

В первом варианте дорожного знака отсутствовала стрелка поворота на улицу Кузнецкую в сторону Октябрьского проспекта. В соцсетях разгорелись дебаты: можно ли двигаться в этом направлении. Точку в споре поставили дорожные службы, внеся исправление. Правда, дотошные автомобилисты до сих пор находят несоответствия в установленных знаках.

«Заявка года» - новый мост на реке Великой

В 2024 году озвучены планы вернуться к идее мостового перехода через реку Великая от Ипподромной до Комсомольской площади. Предполагается и расширение улицы Ипподромной до полноценных 4 полос. Пока до нового моста ещё так же далеко, как из Пскова до Сен-Тропе на «Сузуки Болено» с заклинившим колесом. Проекта нет, денег нет. И даже еще нет дороги по Кузбасской дивизии от Юбилейной до радиозавода. Но намерение есть, для начала неплохо.

«Исчезновение года»

На трассе Псков - Гдов в Гдовском районе неизвестные спилили камеру фотовидеофиксации. 1 февраля злоумышленники обрезали стойку камеры фотовидеофиксации на 79-м километре дороги Псков - Гдов. Столб с камерой пал смертью храбрых. Хозяйственные воришки тиснули аккумуляторы, ветрогенератор и солнечную панель. Сама камера осталась на месте. Было подано заявление в полицию о пропаже деталей.

Стационарный комплекс фотовидеофиксации работал на опасном повороте, неподалеку от поворота на Самолву. Скорость движения на этом участке ограничена до 50 км в час. На изгибе дороги неоднократно были ДТП с вылетом транспорта с дороги.

«Камера года»

Спрятанный в салоне движущегося «Ларгуса» мобильный комплекс «Кордон.Про М» «навёл шороху» на двух федеральных трассах в Псковской области. Он орудовал с разрешённой скоростью движения на федеральных трассах, фиксируя нарушения скоростного режима встречного и попутного потока. В 2024 году были освоены три участка федералок - от Пскова до Острова, от Пскова в сторону Санкт-Петербурга, Псков - Старый Изборск. Камеры вроде не было, а штраф приходил. 

«Ликвидация» года

Впервые за долгое время в Пскове ликвидировали опасный пешеходный переход у дома 22-а по улице Рокоссовского. Решение связано не только с гибелью велосипедиста, который переезжал пешеходный переход, не спешившись. На упраздняемом переходе невысокая интенсивность движения пешеходов. Расстояние от ликвидированного до следующего - 140 метров.

«Маршрут года»

Новый маршрутный автобус №21 запустили в Пскове. С апреля с дальнего Завеличья на Запсковье и в обратном направлении в Пскове можно добраться на новом автобусе №21. Автобус по направлению «улица Рокоссовского - улица Звёздная» ходит ежедневно. Перевозчик «Псковпассажиравтотранс». Маршрут «накатан» и востребован среди жителей.

«Надежда года»

В декабре в Пскове внедрены элементы системы АСУДД. Впервые за несколько лет электронные торги оказались успешными, и работа по созданию автоматизированной системы управления светофорами доведена до логического конца. Работает ли это вообще, и увидим ли мы реальную разгрузку основных перекрестков, пока неясно.

«Одностороннее движение года»

В декабре 2024 года одностороннее движение открылось у псковского аэропорта на улице Германа и новой дороге - Островском переулке. Псковичи до сих пор задаются вопросом: зачем? На Германа вместо двух полос осталось полторы, зато тротуаров стало два, и они широкие. В Пскове действует концепция, предполагающая развитие разных видов транспорта, приоритет автобусного и велосипедного сообщения. А в аэропорт можно добираться и на СИМ.

«Потоп года»

Хляби небесные разверзлись 6 августа и устроили «стресс-тест» для городской ливнёвки. Сильный ливень залил водой Октябрьский проспект, участки улиц Некрасова, Инженерной, Текстильной, Звездной.

«Разметка года» - с претензиями

Только в июне рабочие начали наносить дорожную разметку. Контракт был подписан ещё в апреле, и по его условиям подрядчик должен был приступить к работам намного раньше. За затягивание сроков подрядчику выставили претензию и оштрафовали. Часть работ доделали под угрозой расторжения контракта. Подобное обычно бывает, если подрядчик наберет много контрактов, а сил окучить все не хватает. 

Северный обход, 2-й пусковой комплекс – «Стабильность года»

Нет, его ещё не построили. Но весь 2024-й стройка продолжалась без перерывов. И это уже неплохой результат. Опоры моста возводятся, техника работает. Угрозой для стройки стало сокращение запланированного финансирования на 2 млрд рублей, однако, по словам председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислава Стармолотова, региону удалось найти возможность возместить эти средства.

Труда, 27

Провал дороги по этому адресу за долгие месяцы стал, если не одной из городских достопримечательностью, то привычным элементом муниципального декора. В октябре нашлись силы и возможности разделаться с опасным проседанием грунта.

«Ужас года» - ДТП в Алоли

Двое взрослых и ребенок погибли на федеральной трассе в Псковской области. Водитель «КИА» выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с «Шевроле Кобальт», в котором находилось 4 человека, среди которых двое маленьких детей.

Фотовидеофиксация. Новые правил расположения камер на дорогах

Редкий случай - можно похвалить депутатов Государственной Думы. Все правила использования комплексов ВФВ очень тщательно регламентированы - это на редкость подробный и обстоятельный закон, не отсылающий за подробностями к подзаконным актам.

Нельзя сказать, что дислокация комплексов сильно изменилась после принятия закона. По-прежнему стоят в городе и на трассах. Все так же инженеры прячутся в придорожных кустах вместе с треногами.

«Хулиган» года

Автомобиль с заклинившим колесом час таскали на тросе по перекрестку ранним утром 22 декабря на Коммунальной. «Сузуки Болено» на скорости врезался в стойку светофора, а потом тщетно пытался покинуть место происшествия. Сначала иномарку пытались тащить на тросе три разных доброхота. Получалось плохо, процессу даже пытался помочь шедший мимо пешеход - мужчина с сумкой. Одна попытка уехать была почти успешной, едва не была сбита опора освещения на другой стороне улицы.

«Целесообразность» года - новый круговой перекрёсток

Слово «нецелесообразно» чаще всего можно встретить в решениях комиссии по безопасности дорожного движения и межведомственной рабочей группы по БДД. «Установка светофора или (искусственной дорожной неровности) в данном месте нецелесообразна», - такая формулировка встречается часто. В августе псковичи узнали о планах устройства кругового движения на пересечении улиц Народной и Розы Люксембург. Предложение сначала посчитали заслуживающим внимания, но после детального изучения - нецелесообразным.

Чери Тигго – «авто года»

Chery Tiggo в разных вариантах стали самым медийно продвигаемым автомобилем в Пскове. Несколько ярких презентаций, разные варианты комплектации. Все это работает на узнаваемость бренда, ярко выделяющегося среди продукции китайских автопроизводителей. Количество экземпляров «Чери» на псковских улицах заметно прибавилось.

«Шлагбаум года» - в Борисовичах на улице Балтийской

Противостояние между собственниками жилья в многоквартирных домах и родителями школьников, желающих подвозить детей к крыльцу учебного заведения, перешло в судебные разбирательства и пока закончилось в пользу подвозящих.

ЩМА

Щебёночно-мастичный асфальтобетон стал основным материалом, примененным при ремонте улицы Яна Фабрициуса. В 2024 году проект был завершен открытием движения по прилегающим участкам улиц Гагарина и Металлистов.

Электрозаправка 

Установка зарядной станции для электромобилей около Псковского академического театра драмы вызвала возмущение. Ее демонтировали и перенесли к общежитию на улице Карла Маркса.

Юбилейка

Завершен ремонт улицы Юбилейной. 447-метровый участок от Коммунальной до моста Невского с интенсивным движением привели в порядок. Из других значимых проектов: отремонтированы проспект Энтузиастов, а также улица Ипподромная на участке от улицы Леона Поземского до проспекта Энтузиастов (0,867 км). Завершена эпопея с ремонтом основных магистралей на Запсковье.

Яна Райниса и «Неровность» года

Латвийский поэт Ян Райнис очень удивился бы, узнав, что его имя и фамилия частенько встречаются в сводках дорожных происшествий с улицы Юбилейной в Пскове. Как стихотворец мог отнестись к установке «лежачего полицейского» на городской магистрали, можно только гадать. Пока понятно одно - название крупного поэтического сборника «Конец и начало» (1912 год) могло быть посвящено этому резонансному факту дорожной жизни Пскова. Начало у искусственной неровности есть - лето 2024 года, а вот конец в виде создания перекрестка с круговым движением пока едва просматривается на горизонте.

Денис Бахтин

Использованы фото из телеграм-каналов главы Пскова Бориса Елкина, «Псков. За рулем» и из архива редакции

Источник: Псковская Лента Новостей
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