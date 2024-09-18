Фотофакт: На улице Петровской в Пскове разрешили парковаться под углом к краю проезжей части

Реверсивное движение организовано на федеральной трассе А-122 в Псковской области

Въезды во дворы и часть тротуара на улице Шестака в Пскове перекроют до октября

Привокзальная площадь псковского аэропорта закрывается для автотранспорта

Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

Движение ограничат на участке улицы Леона Поземского в Пскове 24 сентября

В псковском микрорайоне Шабаны до 1 ноября частично перекроют улицу Полковую

В центре Пскова закроют для транспорта проезд более чем на два месяца

Проезд в центре Пскова закроют для транспорта до 31 октября

Движение прекратят на нескольких улицах в Пскове до 15 ноября

Участок улицы Ипподромной в Пскове перекрыли из-за аварии до 30 сентября

Движение по дороге Подосье – Заровенье в Псковском районе перекроют с 23 сентября

Несколько улиц в Пскове перекроют 29 сентября из-за соревнований по бегу