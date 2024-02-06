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На трассе Псков – Гдов неизвестные спилили камеру фотовидеофиксации

В Гдовском районе полиция проводит проверку по заявлению о пропаже деталей со стационарной камеры фотовидеофиксации. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, 2 февраля в полицию поступило соответствующее заявление.

Фото: Телеграм-канал «Псков. За рулём»

1 февраля неизвестные спилили стойку камеры фотовидеофиксации на 79-м километре дороги Псков – Гдов в Гдовском районе. Столб с камерой упал. Пропали аккумуляторы, ветрогенератор и солнечная панель. Сама камера оставлена на месте.

По заявлению проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

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Добавим, стационарный комплекс фотовидеофиксации был установлен на опасном повороте - неподалеку от поворота на деревню Самолва. Скорость движения на этом участке ограничена до 50 км в час. На изгибе дороги неоднократно были ДТП с вылетом транспорта с дороги.