Электрозаправку около Псковского театра драмы демонтировали

Электрозарядную станцию около Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина демонтировали, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Электрозаправку перенесли к общежитию на улице Карла Маркса.
Напомним, ранее зарядную станцию для электромобилей возле Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина планировали обновить. На закупку оборудования и его монтаж администрация города готова была потратить 1 миллион рублей, но аукцион не состоялся.
Предполагалось, что новая зарядная станция Pandora Tango будет иметь номинальное напряжение 400 В (± 10%) и максимальную мощность 2х22 кВт.
Зарядную станцию у театра поставили в конце 2023 года. Из-за внешнего вида станции, которая расположилась напротив здания театра, возник ряд возмущений.