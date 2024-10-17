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Электрозаправку около Псковского театра драмы демонтировали

Электрозарядную станцию около Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина демонтировали, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Электрозаправку перенесли к общежитию на улице Карла Маркса.

Напомним, ранее зарядную станцию для электромобилей возле Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина планировали обновить. На закупку оборудования и его монтаж администрация города готова была потратить 1 миллион рублей, но аукцион не состоялся.

Предполагалось, что новая зарядная станция Pandora Tango будет иметь номинальное напряжение 400 В (± 10%) и максимальную мощность 2х22 кВт.

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Зарядную станцию у театра поставили в конце 2023 года. Из-за внешнего вида станции, которая расположилась напротив здания театра, возник ряд возмущений.