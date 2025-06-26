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АвтоМир / Автоблоги

Правила пользования такси в эпоху отключения инета

26.06.2025 16:19|ПсковКомментариев: 0

Или сказ как мы утратили связь друг с другом.

 

Фото: pixabay

Пошла третья неделя нестабильной работы мобильного интернета в Пскове. Мы привыкли жить в современном электронном мире с цифровыми удобствами, а отвыкать не хочется. Критиковать причины решения сознательного отключения сети мы не будем, а поговорим, как данная ситуация отразилась на работе служб такси. Дадим потребительские советы, как лучше приспособиться к существующей ситуации.

В одних районах Пскова интернет работает нормально, а в других нехорошо. Плохо для такси - местами в центре и частично на Запсковье, в районе третьей поликлиники, улицы Льва Толстого и частично улицы Алтаева. Словом «глушняк» характеризуют окраины: Любятово, Кресты. Противоречивая информация о микрорайоне Черёха.

При заказе в такие районы, как Любятово и Кресты, есть нюансы. Из-за «глушняка» пассажиры, которым надо туда, не должны удивляться закономерным отказам. Поскольку интернета в этих районах нет, водитель потом оттуда поедет (например, до площади Ленина) пустой. Он просто не увидит новые заказы.

Там, где нет интернета, остается заказывать по номеру телефона. Например, по старому номеру 333-333 компании «Везет», ранее выкупленной «Яндексом».

Разумеется, это не единственный вариант. Некоторые службы такси в Пскове снова перешли на радиостанции. Так можно и совсем отказаться от современных благ цивилизации, дойти до использования деревянных счетов и конной тяги. А если серьезно, есть подозрение, что имеющееся количество автомашин у тех же «трех нолей» не закроет все потребности.

В районах города с нормально работающим интернетом (например, Завеличье) советуют заказывать через приложение, как и раньше. Но есть нюанс - смотря куда едете.

В народном представлении таксист такая пчелка, которая порхает с одного цветка на другой и собирает «пыльцу» в виде заказов. Мол, отвез клиента, моментально подобрал следующего и так далее. Такое бывает только в мире розовых пони или в GTA! В жизни все немного не так. Можно часами прокататься по городу «порожняком».

Поэтому, если едете с Завеличья в Кресты, смело умножайте сумму на два, иначе будут отказывать. Дело не в жадности. Просто обычный расчет и сухие цифры порой не в пользу покатушек. Даже в поездке в центр могут отказать, потому что таксист порой возвращается оттуда на Завеличье пустой. Если цена заказа составляет 100-150 рублей, лучше округлять до ровной суммы, могут отказать в зависимости от какой-то ситуации. А пассажиры не всегда понимают эту экономику.

Что еще хуже, отсутствие сети иногда отражается и на «видимости» заказов. «Приезжаешь к клиенту на адрес, а у тебя происходит отбой заказа. Водителю программа пишет, что все нормально. Таксист уверенно едет в дальние дали, а клиенту приложение показывает, что машина не найдена. В итоге заказывавший думает, что ему машину не нашли. Я с таким сталкивался, это очень неприятная ситуация, - рассказывает один из постоянно занятых в таксоперевозках в Пскове. - Соответственно, получаются «пустые покатушки», не говоря уже про обманутые ожидания клиента».

При заказе по телефону можно вообще не получить уведомление, что машина приехала. С учетом всех особенностей работ в нынешних условиях, особенно внимательными надо быть по пути на вокзал и аэропорт. Лучше все делать максимально заранее, иметь необходимый запас времени.

Заказы из серии «за 200 рублей довезти до Черехи, дальнее КПП или хотя бы до «Магнита»» вызовут только нецензурную лексику. Водитель оттуда поедет пустой на Завеличье, зачем ему такой заказ? Если нет возможности округлять, увеличивать сумму, пусть не удивляются, что им будут отказывать. По Пскову все еще курсируют автобусы, у многих есть друзья, знакомые родственники «на колесах». Планируйте свои перемещения и поездки с их помощью. Вольно перефразируя Конституцию, граждане вправе планировать свои перемещения само-сто-я-тель-но! В конце концов, при хорошей погоде можно и пешочком прогуляться.

Резюмируем. Проблема только из-за того, что в ряде районов нет связи. Людям не заказать такси в районах без интернета. Водителю нет смысла туда ехать порой, потому что из-за ценника он будет кататься пустой. Еще более остро стоит вопрос цены. Часто приходится отказываться от заказа из-за его экономической бессмысленности. Потребители услуг порой не видят, что заказ принят. Клиент уверен, что система заказ не нашла, а водитель едет к нему, думая, что все нормально.

Как отмечают сотрудники службы такси, несмотря на продолжительность проблемы, агрегаторы такси никак не адаптируют систему заказов и делают вид, как будто ровным счетом ничего не произошло. С учетом грядущего вступления в силу закона «о локализации» и при отсутствии понимания времени действия отключений мобильного интернета, дальнейшие перспективы таксоперевозок в Пскове видятся далеко не радужными.

Денис Бахтин

Источник: Псковская Лента Новостей
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